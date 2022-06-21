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Общество21 июня 2022 13:14

Запашный отреагировал на приговор обокравшему его футболисту: "Мне звонила его мама, просила забрать заявление"

Запашный заявил, что мать обокравшего его футболиста просила забрать заявление
Елена АКИМОВА
Запашный заявил, что мать обокравшего его футболиста просила забрать заявление

Запашный заявил, что мать обокравшего его футболиста просила забрать заявление

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое мошенников, которые обокрали известного дрессировщика Эдгарда Запашного, получили реальные сроки лишения свободы. Среди них - экс-футболист «Алании» Таймураз Карацев.

В 2020 году осужденные ухитрились обмануть сразу нескольких знаменитостей. Троица придумала хитрую схему, как выманивать деньги у известных людей. Они писали в мессенджеры жертвам от имени их знакомых знаменитостей и просили одолжить денег. Суммы не слишком большие для успешного человека, но потерять их совсем не хочется: в итоге кто-то переводил 25 тысяч рублей, а кто-то 75 тысяч.

Среди легковерных оказались баскетболисты Семен Антонов и Кайл Хайнс, футболистки Алсу Абдуллина и Юлия Бессонова, тренер по карате Сергей Дьячков, футболист Илие Чебану, а также два известных певца, которые перечислили по 300 тысяч рублей.

Только Эдгард Запашный, который тоже перевел 50 тысяч рублей мошенникам, представившимся борцом Алексея Олейника, рассказал во всеуслышание про неприятную историю.

В итоге аферистов поймали с поличным, теннисист Михаил Южный согласился им передать 100 тысяч рублей и приехал на место встречи вместе с полицией.

В итоге Теймураз Карцев получил 5 лет тюрьмы, Аслан Льянов – 4 года, а Мурат Хинчагов – 3 года. Всего мошенники выманили у своих жертв 325 тысяч рублей.

- Часто в нашей стране люди думают: «Я украду много, а если мне дадут срок, то ничего страшного, я отсижу, зато выйду богатым человеком». Думаю, что никто не знает, сколько в итоге заработали эти люди. Мне несколько раз звонила мама Карацева, просила забрать заявление, - делится Эдгард Запашный с сайтом mk.ru.

Дрессировщик обещал забрать только в том случае, когда будут известны все пострадавшие, а мошенники добровольно вернут все деньги. Но этого так и не случилось.

- Сам Карацев на суде первым просил у меня прощения, но вопрос же не во мне, - заключил Запашный.