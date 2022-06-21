Запашный отреагировал на приговор обокравшему его футболисту: "Мне звонила его мама, просила забрать заявление"

Запашный заявил, что мать обокравшего его футболиста просила забрать заявление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое мошенников, которые обокрали известного дрессировщика Эдгарда Запашного, получили реальные сроки лишения свободы. Среди них - экс-футболист «Алании» Таймураз Карацев.

В 2020 году осужденные ухитрились обмануть сразу нескольких знаменитостей. Троица придумала хитрую схему, как выманивать деньги у известных людей. Они писали в мессенджеры жертвам от имени их знакомых знаменитостей и просили одолжить денег. Суммы не слишком большие для успешного человека, но потерять их совсем не хочется: в итоге кто-то переводил 25 тысяч рублей, а кто-то 75 тысяч.

Среди легковерных оказались баскетболисты Семен Антонов и Кайл Хайнс, футболистки Алсу Абдуллина и Юлия Бессонова, тренер по карате Сергей Дьячков, футболист Илие Чебану, а также два известных певца, которые перечислили по 300 тысяч рублей.

Только Эдгард Запашный, который тоже перевел 50 тысяч рублей мошенникам, представившимся борцом Алексея Олейника, рассказал во всеуслышание про неприятную историю.

В итоге аферистов поймали с поличным, теннисист Михаил Южный согласился им передать 100 тысяч рублей и приехал на место встречи вместе с полицией.

В итоге Теймураз Карцев получил 5 лет тюрьмы, Аслан Льянов – 4 года, а Мурат Хинчагов – 3 года. Всего мошенники выманили у своих жертв 325 тысяч рублей.

- Часто в нашей стране люди думают: «Я украду много, а если мне дадут срок, то ничего страшного, я отсижу, зато выйду богатым человеком». Думаю, что никто не знает, сколько в итоге заработали эти люди. Мне несколько раз звонила мама Карацева, просила забрать заявление, - делится Эдгард Запашный с сайтом mk.ru.

Дрессировщик обещал забрать только в том случае, когда будут известны все пострадавшие, а мошенники добровольно вернут все деньги. Но этого так и не случилось.

- Сам Карацев на суде первым просил у меня прощения, но вопрос же не во мне, - заключил Запашный.