Леонид Слуцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обращение главы Еврокомиссии Урусулы фон дер Ляйен, которая предложила европейцам снизить температуру в радиаторах отопления на два градуса для замещения всех поставок российского газа по “Северному потоку”.

“По логике главы ЕК, ради сдерживания России все теперь должны, как в той пословице, “отморозить уши”. Назло кому только? Самих-то европейцев вряд ли спрашивали, готовы они пойти на это или нет. Как и о том, согласны ли они терпеть инфляцию, повышение цен и другие прелести политики евроатлантической солидарности”, - написал Слуцкий сегодня, 21 июня, в своем Телеграм-канале.

Он также добавил, что такого рода действия западных политиков ведут к усилению позиций противников евроинтеграции.

Ранее Слуцкий заявил, что жители ДНР и ЛНР сами определят статус своих республик. Российские официальные лица будут часто посещать республики, сообщил глава ЛДПР.Слуцкий добавил, что статус республик должны определять их жители, а не украинские власти или Запад. Он рассказал, что РФ плотно сотрудничает с ДНР и ЛНР, российские официальные лица будут часто посещать республики.