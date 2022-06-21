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Политика21 июня 2022 13:34

Слуцкий: глава Еврокомиссии считает, что европейцы должны “отморозить уши” ради сдерживания России

Урусула фон дер Ляйен предложила европейцам снизить температуру в радиаторах отопления на два градуса для замещения поставок российского газа по “Северному потоку”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обращение главы Еврокомиссии Урусулы фон дер Ляйен, которая предложила европейцам снизить температуру в радиаторах отопления на два градуса для замещения всех поставок российского газа по “Северному потоку”.

“По логике главы ЕК, ради сдерживания России все теперь должны, как в той пословице, “отморозить уши”. Назло кому только? Самих-то европейцев вряд ли спрашивали, готовы они пойти на это или нет. Как и о том, согласны ли они терпеть инфляцию, повышение цен и другие прелести политики евроатлантической солидарности”, - написал Слуцкий сегодня, 21 июня, в своем Телеграм-канале.

Он также добавил, что такого рода действия западных политиков ведут к усилению позиций противников евроинтеграции.

Ранее Слуцкий заявил, что жители ДНР и ЛНР сами определят статус своих республик. Российские официальные лица будут часто посещать республики, сообщил глава ЛДПР.Слуцкий добавил, что статус республик должны определять их жители, а не украинские власти или Запад. Он рассказал, что РФ плотно сотрудничает с ДНР и ЛНР, российские официальные лица будут часто посещать республики.