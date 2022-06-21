Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Первое иностранное судно вышло из порта Мариуполя через коридор, организованный Вооруженными силами России.

По информации ТАСС, речь идет о турецком судне Azov Concord. Его капитан Ивана Бабенков сообщил, что оно покинуло мариупольский порт без груза. Турецкое судно было восстановлено после того, как получило повреждения, нанесенные украинскими войсками. Кроме того, был набран новый экипаж.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая Министерство обороны России пообещало открыть два морских гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях. Кроме того, Минобороны провело необходимые мероприятия по разминированию Азовского моря.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что зарубежные судовые экипажи отправлены из Мариуполя в свои стран.