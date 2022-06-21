Помощник главы МВД ЛНР Киселев сообщил, что на "Азоте" удерживается около 450 гражданских Фото: REUTERS

По данным сотрудника завода "Азот", большую часть гражданских лиц вывели насильно с предприятия, в настоящее время там находится примерно 450 человек, рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

"Разговаривал с местным жителем, сотрудником завода "Азот". Мы с ним уже второй раз встречались, и я его просил, если у него есть возможность с кем-либо с завода связаться. Но, к сожалению, связи не было. По его данным, на заводе содержалось свыше тысячи человек гражданских лиц. Большая часть была вывезена в сторону Лисичанска и на западную Украину. Вывозили их не по своей воле, насильно. Где-то около 450 человек находится в настоящее время на "Азоте". Это как раз служащие завода, которые смотрят за технологическим процессом", - рассказал он в эфире Первого канала.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июня 2022 года можно прочитать здесь.