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Политика21 июня 2022 14:01

Помощник главы МВД ЛНР Киселев сообщил, что на "Азоте" удерживается около 450 гражданских

Большую часть гражданских вывели в сторону Лисичанска и на западную Украину
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Помощник главы МВД ЛНР Киселев сообщил, что на "Азоте" удерживается около 450 гражданских

Помощник главы МВД ЛНР Киселев сообщил, что на "Азоте" удерживается около 450 гражданских

Фото: REUTERS

По данным сотрудника завода "Азот", большую часть гражданских лиц вывели насильно с предприятия, в настоящее время там находится примерно 450 человек, рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

"Разговаривал с местным жителем, сотрудником завода "Азот". Мы с ним уже второй раз встречались, и я его просил, если у него есть возможность с кем-либо с завода связаться. Но, к сожалению, связи не было. По его данным, на заводе содержалось свыше тысячи человек гражданских лиц. Большая часть была вывезена в сторону Лисичанска и на западную Украину. Вывозили их не по своей воле, насильно. Где-то около 450 человек находится в настоящее время на "Азоте". Это как раз служащие завода, которые смотрят за технологическим процессом", - рассказал он в эфире Первого канала.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июня 2022 года можно прочитать здесь.