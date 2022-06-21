В МИД Франции сообщили о достижении в Евросоюзе консенсуса по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Страны Евросоюза достигли полного консенсуса по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза достигли полного консенсуса по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в сообщество, сообщил министр-делегат по европейским делам при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

«Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал, полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», – рассказал дипломат на пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в нормальных условиях Украина не могла бы претендовать на статус кандидата на вступление в Европейский союз.

Тем временем председатель Европарламента Роберта Метсола высказала мнение, что Украине необходимо предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, чтобы подарить Киеву надежду и поддержать дух украинцев.

Напомним, страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз.