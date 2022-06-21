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Экономика21 июня 2022 14:40

Путин заявил, что для решения проблемы жилья в России надо вкладываться в стройку

Президент России рассказал о необходимости построить несколько миллиардов квадратных метров жилья в РФ
Мария ПАВЛОВА
Путин заявил о необходимости строительства миллиардов квадратных метров жилья в России.

Путин заявил о необходимости строительства миллиардов квадратных метров жилья в России.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Для решения жилищной проблемы необходимо построить несколько миллиардов квадратных метров нового жилья. Об этом заявил во вторник 21 июня президент РФ Владимир Путин.

Путин признал, что Россия по показателю обеспеченности жильем отстает от многих стран.

«Чтобы решить проблему жилья, нам нужны действительно сотни миллионов, а в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья», - цитирует ТАСС выступление Путина на заседании президиума Госсовета.

Президент подчеркнул, что для решения жилищной проблемы в России нужно вкладываться в стройку.

«Вложенные сюда деньги возвращаются с хорошей отдачей в госбюджет и приносят прибыль банкам и инвесторам», - отметил Путин.

Ранее президент России напомнил о необходимости максимально быстро снизить ставки льготной ипотеки до 7 процентов.

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