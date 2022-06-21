Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений от граждан России с 1 июля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Финляндии в России сообщило о снятии ограничений на визы для граждан РФ с 1 июля 2022 года в связи с отменой коронавирусных ограничений на въезд в Финляндию.

"В связи со снятием ограничений на въезд, Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля 2022 года. Визовые заявления принимаются в визовых центрах Финляндии только по предварительной записи и в дальнейшем", - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что от приезжающих в Финляндию путешественников из третьих стран больше не будут требовать наличие сертификата о вакцинации или теста на COVID-19. На пунктах пересечения границы больше не будет осуществляться тестирование на коронавирусную инфекцию.

Ранее стало известно, что Болгария отменяет обязательные ПЦР-тесты и справки о вакцинации для россиян. В частности, с 1 мая 2022 года при въезде в страну теперь не нужно предоставлять свежий отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.