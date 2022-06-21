Курс евро упал до 57 рублей впервые с мая 2015 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль продолжает расти к основным инвалютам на торгах сегодня, 21 июня 2022 года. Так, евро опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года, доллар торгуется в районе 54,4 рубля, что вытекает из динамики торгов на Мосбирже.

Курс евро расчетами "завтра" на 17.31 по Москве падает на 1,8 рубля, до 57,05 рубля, доллар – до 1,24 рубля, до 54,39 рубля.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет