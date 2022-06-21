Лондон направил России ноту по приговору британцам в ДНР

Лондон направил Москве высокомерную ноту по поводу осужденных в ДНР наемников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лондон направил России ноту по поводу приговора, вынесенного судом ДНР двоим гражданам Великобритании, которые воевали на стороне Украины в качестве наемников. Об этом заявил во вторник 21 июня посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Посол отметил, что документ содержит высокомерную риторику, что не вызывает желания содействовать Лондону в ситуации с осужденными наемниками.

«Было обращение британцев к нам, они направили ноту, но составленную исключительно в высокомерных и поучительных выражениях. Она не вызывает желания взаимодействовать в этих вопросах», - сказал Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни иностранных наемников, воевавших на стороне украинских националистических формирований. Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Следствие установило, что они принимали участие за вознаграждение в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

После этого Кремль заявил о готовности выслушать позицию Лондона по приговору британским наемникам в ДНР.