Медведев поддержал решение сына вступить в партию “Единая Россия”

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал решение своего сына Ильи вступить в партию и считает ненормальной ситуацию, когда родные российского руководства занимают невнятную позицию, заявил его помощник Олег Осипов.

"Дмитрий Анатольевич считает ненормальным, когда родственники и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или, тем более, прямо противостоят интересам нашего государства. Он поддержал решение сына вступить в партию "Единая Россия", - сказал представителям СМИ помощник зампреда Совбеза.

Ранее сообщалось, что сын Дмитрия Медведева вступил в партию "Единая Россия". Партийный билет Илье Медведеву секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил в Центральном исполкоме партии. Он подчеркнул, что "Единая Россия" постоянно обновляется и в партию вступает все больше молодых и неравнодушных людей, которым не все равно, как будет развиваться государство