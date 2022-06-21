В Сербии ответили на призыв главы ЕК «выбрать сторону»

Глава МВД Сербии резко ответил на предложение главы ЕК "выбрать сторону". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин дал прямой и острый ответ председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на ее ультимативное предложение к властям этой страны «выбрать сторону» по вопросу проведения Россией спецоперации на Украине.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Сербия должна доказать приверженность общеевропейским ценностям, в частности, «отвергнуть» действия России на Украине. Вулин в ответ заявил, что в истории Сербии множество примеров, когда страна становилась объектом шантажа и ультиматумов.

«В двух последних мировых войнах Германия выдвигала ультиматумы, после которых гибли миллионы сербов. И всегда был вопрос – на чьей мы стороне. Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться», - цитирует РИА Новости главу МВД Сербии.

Также глава сербского МВД заявил, что Сербия соблюдает международное право по вопросу территориальной целостности Украины и ожидает того же по отношению к самой Сербии от других стран.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Сербия не сможет вступить в ЕС без признания независимости Косово.

Тем временем чтобы разбить союз Сербии и России, НАТО может развязать на Балканах очередную войну.