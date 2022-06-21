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Политика21 июня 2022 15:47

В Сербии ответили на призыв главы ЕК «выбрать сторону»

Глава МВД Сербии заявил председателю ЕК, что страна находится «на лучшей стороне истории»
Мария ПАВЛОВА
Глава МВД Сербии резко ответил на предложение главы ЕК "выбрать сторону".

Глава МВД Сербии резко ответил на предложение главы ЕК "выбрать сторону".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин дал прямой и острый ответ председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на ее ультимативное предложение к властям этой страны «выбрать сторону» по вопросу проведения Россией спецоперации на Украине.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Сербия должна доказать приверженность общеевропейским ценностям, в частности, «отвергнуть» действия России на Украине. Вулин в ответ заявил, что в истории Сербии множество примеров, когда страна становилась объектом шантажа и ультиматумов.

«В двух последних мировых войнах Германия выдвигала ультиматумы, после которых гибли миллионы сербов. И всегда был вопрос – на чьей мы стороне. Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться», - цитирует РИА Новости главу МВД Сербии.

Также глава сербского МВД заявил, что Сербия соблюдает международное право по вопросу территориальной целостности Украины и ожидает того же по отношению к самой Сербии от других стран.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Сербия не сможет вступить в ЕС без признания независимости Косово.

Тем временем чтобы разбить союз Сербии и России, НАТО может развязать на Балканах очередную войну.