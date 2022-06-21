Дума сняла с рассмотрения поправку о штрафе за выброшенных домашних животных

Госдума отложила рассмотрение поправок о штрафах за выброшенных домашних животных из-за разногласий. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российская Госдума сняла с рассмотрения проект, предусматривающий в числе прочего штрафы за выброшенных домашних животных. Сообщается, что депутаты не стали рассматривать этот вопрос во втором чтении, так как он вызвал среди них серьезные разногласия.

«Просим снять [с рассмотрения] вопрос, очень он важный, но тем не менее, поскольку есть пока разногласия, мы считаем, что на данный момент его рассматривать во втором чтении нельзя. Поэтому пока без срока предлагаем снять», - цитирует ТАСС одного из авторов законопроекта Павла Крашенинникова.

Напомним, узаконить обязательную регистрацию домашних животных и ввести штрафы за выброшенных кошек и собак депутаты предложили еще в 2021 году.

Предполагалось штрафовать за оставление животного без владельца граждан на сумму до 3 тысяч рублей, должностных лиц – до 15 тысяч, а юридических лиц – до 30 тысяч рублей.

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