Медведев заявил, что Запад "обрабатывает" российских специалистов, чтобы переманить их себе

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад массированно обрабатывает специалистов из России, чтобы переманить их за границу, РФ крайне важно парировать сильнейшее давление в сфере критической информационной инфраструктуры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Для нас в настоящее время крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на наше государство и в этой сфере. Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за рубеж", - заявил Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета страны в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что сын Дмитрия Медведева вступил в партию "Единая Россия". Партийный билет Илье Медведеву секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил в Центральном исполкоме партии. Он подчеркнул, что "Единая Россия" постоянно обновляется и в партию вступает все больше молодых и неравнодушных людей, которым не все равно, как будет развиваться государство