Профессор объяснила, почему курс евро стремительно теряет позиции Фото: REUTERS

21 июня курс евро в ходе торгов опустился до 57 рублей, это произошло впервые с мая 2015 года. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова объяснила, с чем это связано.

Евро теряет свои позиции на фоне тревог о предстоящем энергетическом кризисе в Европе. Инвесторы все чаще опасаются, что экономика ЕС не выживет на тех энергоносителях, которые поставляют из альтернативных стран.

А это значит, что ЕС ждут серьезные испытания на прочность и не только энергетическим кризисом. Не стоит списывать со счетов проблемы беженцев, социальной и финансовой нагрузки из-за Украины.

- Давление возрастает, валюта стран Европейского союза ослабевает. К тому же, спрос на рубль растет, а на евро падает, — заключила собеседница RT.

Тем временем, россияне все чаще задаются вопросом, а не запретят ли в стране иностранные валюты. Но глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила, что хождение иностранных валют — долларов и евро — в России никто не запрещал и делать этого не планирует. Граждане смогут пользоваться ими наравне с рублями, сообщает Пятый канал.

В США тоже трудности. В преддверии праздников в США западные СМИ начали выпускать материалы, где сказано, что лететь отдыхать на самолете дешевле, чем ехать на машине, даже если речь идет о небольших расстояниях. Всему виной рост цен на бензин. Так, антироссийские санкции привели к тому, что жители США вынуждены отказываться не только от отпусков, но и от еды, передает телеканал "360".