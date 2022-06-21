Госдеп США подтвердил смерть американца Забельски на Украине

Госдеп США подтвердил гибель американца на Украине и рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок туда. Фото: REUTERS

Госдепартамент США призвал американских граждан воздержаться от поездок на Украину. Такое заявление Госдеп сделал после того, как подтвердил гибель гражданина США на территории этой страны.

Речь идет о 52-летнем жителе штата Нью-Йорк Стивене Забельски, погибшем 15 мая во время боевых действий около села Дорожнянка.

Госдеп подтвердил гибель Забельски на Украине, но не раскрыл подробностей случившегося из уважения к семье погибшего.

«Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку», - цитирует РИА Новости представителя американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, о гибели Стивена Забельски сообщила газета The Washington Post со ссылкой на некролог в издании его родного города.

Тем временем Лондон направил России ноту по смертному приговору британским наемникам в ДНР. Посол РФ Келин заявил о высокомерной риторике этого документа.