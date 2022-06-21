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Политика21 июня 2022 16:11

Госдеп США подтвердил смерть американца Забельски на Украине

США призвали своих граждан не посещать Украину после смерти американца Забельски на территории этой страны
Мария ПАВЛОВА
Госдеп США подтвердил гибель американца на Украине и рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок туда.

Госдеп США подтвердил гибель американца на Украине и рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок туда.

Фото: REUTERS

Госдепартамент США призвал американских граждан воздержаться от поездок на Украину. Такое заявление Госдеп сделал после того, как подтвердил гибель гражданина США на территории этой страны.

Речь идет о 52-летнем жителе штата Нью-Йорк Стивене Забельски, погибшем 15 мая во время боевых действий около села Дорожнянка.

Госдеп подтвердил гибель Забельски на Украине, но не раскрыл подробностей случившегося из уважения к семье погибшего.

«Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку», - цитирует РИА Новости представителя американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, о гибели Стивена Забельски сообщила газета The Washington Post со ссылкой на некролог в издании его родного города.

Тем временем Лондон направил России ноту по смертному приговору британским наемникам в ДНР. Посол РФ Келин заявил о высокомерной риторике этого документа.