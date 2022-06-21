Die Welt: власти ФРГ готовы объявить режим аварийной ситуации из-за ситуации с поставками газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти ФРГ готовятся в течение ближайших дней повысить степень готовности реагировать на ситуацию с поставками газа до второго из трех. Об этом сообщила сегодня, 21 июня, газета Die Welt со ссылкой на источники в немецком кабмине.

В настоящее время в ФРГ объявлена начальная степень готовности, она, в том числе, обязывает Федеральное сетевое агентство каждый день предоставлять отчет о ситуации с поставками газа. Вторая степень означает, что власти могут порекомендовать компаниям экономить газ. Отмечается, что таких условиях ситуация еще может регулироваться на уровне рынка.

Ранее Die Welt сообщало, что отказ Германии от российского газа грозит дефицитом продовольствия.

Кроме того, издание отмечало, что есть риск волны простудных заболеваний среди населения.