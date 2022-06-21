Вице-канцлер ФРГ считает, что ситуация в энергетике страны может стать хуже, чем в пандемию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабекне исключает, что экономическая ситуация в стране на фоне изменений в энергосекторе может стать “хуже, чем в пандемию коронавируса”.

Об этом он заявил в ходе ежегодного съезда ассоциации германской промышленности BDI.

Вице-канцлер также заявил об “амбициозном плане”, которым предполагается возвращение угольных теплоэнергостанций (ТЭЦ) в случае кризиса в энергетике. При этом он отметил, что, “безусловно, нет никаких гарантий”, что данный план будет реализован.

Кроме этого, Хабек заявил, что газохранилища страны заполнены примерно на 60%.

Ранее издание Die Welt сообщало, что власти ФРГ готовы объявить режим аварийной ситуации из-за ситуации с поставками газа. В настоящее время в ФРГ объявлена начальная степень готовности.