A Haber: Переговоры по «зерновому коридору» между Россией, Украиной, Турцией и ООН пройдут на следующей неделе в Стамбуле

В Стамбуле пройдут переговоры России, Украины и Турции при участии ООН о "зерновом коридоре". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переговоры по обеспечению экспорта украинского зерна состоятся в Стамбуле на следующей неделе. В них примут участие делегации Турции, России и Украины при участии ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber. Точная дата переговоров пока не объявлена.

«Встреча, в которой примут участие представители Турции, России, Украины и ООН, пройдет в Стамбуле на следующей неделе», - приводит агентство сообщение телеканала.

Ранее сообщалось, что Россия, Украина и Турция создали открытый канал связи по урегулированию проблемы вывоза зерна из украинских портов. Связь будет поддерживаться по линии Министерств обороны трех стран.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о готовности России содействовать вывозу зерна из украинских портов. Также президент отметил, что Россия готова экспортировать удобрения и сельхозпродукцию, если с нее снимут санкции.

Также Путин назвал несколько способов вывоза зерна из Украины, отметив, что самый простой из них - через Белоруссию.

В то же время в правительстве Украины заявили, что Киев не обсуждает вывоз зерна по Черному морю.