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В мире21 июня 2022 16:55

Экс-сотрудница Белого дома заявила, что США в панике из-за стратегии России в Никарагуа

Присутствие войск РФ в Центральной Америке может послужить примером для других стран, недружественных США, считает Кэтлин Макфарланд
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Экс-сотрудница Белого дома заявила, что США в панике из-за стратегии России в Никарагуа

Экс-сотрудница Белого дома заявила, что США в панике из-за стратегии России в Никарагуа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Присутствие войск России в Центральной Америке может стать примером для других государств, недружественных Соединенным Штатам, заявила экс-сотрудница администрации Трампа Кэтлин Макфарланд в интервью Fox Business.

"Полагаю, это в большей степени говорит о Никарагуа и Южной Америке, чем о России… Эта история демонстрирует, что в Южной Америке есть государство, готовое разрешить зарубежным войскам тренироваться на ее территории. Как по поводу Китая? Ирана? Других стран, представляющих угрозу для США?" - сказала она.

Также Макфарланд добавила, что СшА сами допустили такую ситуацию в регионе.

Ранее Салливан заявил, что США ждут, что Россия перестанет входить в число крупнейших экономик мира к концу 2022. Помощник американского президента также заявил о работе Вашингтона на тем, чтобы отлучить Европу от российских нефти и газа.