39 вопросов за 1,5 часа: Александр Моор провел очередную «прямую линию» с жителями Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор 1 час 35 минут часов отвечал на вопросы жителей региона. В прямом эфире глава региона обстоятельно ответил на 39 поступивших вопросов и сообщений. Всего на «прямую линию» поступило 1400 вопросов. Александр Моор пообещал, что на каждый их них будет дан ответ.

«Наше общение в таком формате уже стало привычным. Прямая линия проходит в девятый раз. Спасибо, земляки, за активность и неравнодушие!» — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, что основные вопросы касались ЖКХ и коммунальных тарифов, здравоохранения, строительства жилья, дорог, школ. Также в ходе прямой линии глава региона поддержал идею награждать 100-балльников ЕГЭ.

«Сегодня область полностью обеспечивает себя продукцией. А производим мы ее больше всех по всей России, если считать на душу населения, - отметил губернатор. - Например, по данным за январь – март текущего года мы на 1 месте среди регионов Уральского федерального округа по производству молока, на втором – по производству мяса. И сейчас, когда весь мир обсуждает возможные проблемы с продовольствием, мы на 100% уверены, что по основным продуктам мы сами себя прокормим».