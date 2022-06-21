Посол России в Великобритании допустил разрыв отношений между странами

Посол РФ в Великобритании Келин заявил, что если отношения двух стран продолжат ухудшаться, это приведет к разрыву. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что отношения Москвы и Лондона находятся в точке, ниже которой может быть только разрыв дипломатических связей. Об этом Келин сказал во вторник 21 июня, выступая в программе «Соловьев Live» на телеканале «Россия 1».

«Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет. Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения», - сказал Андрей Келин.

При этом Келин отметил, что власти Великобритании предпочитают сохранение связей по линии посольств, подчеркнув, что это необходимо обеим сторонам.

Напомним, о возможности разрыва дипломатических отношений между Москвой и Лондоном посол РФ в Великобритании заявлял еще в марте 2022 года, пояснив, что разрыв возможен в качестве ответной меры, если Лондон закроет российское посольство.

Ранее МИД России сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью посольства в Лондоне: в резиденции посла отключили «тревожную кнопку».