Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 июня 2022 17:21

Посол России в Великобритании допустил разрыв отношений между странами

Посол РФ в Лондоне Келин заявил, что отношениям двух стран дальше некуда падать
Мария ПАВЛОВА
Посол РФ в Великобритании Келин заявил, что если отношения двух стран продолжат ухудшаться, это приведет к разрыву.

Посол РФ в Великобритании Келин заявил, что если отношения двух стран продолжат ухудшаться, это приведет к разрыву.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что отношения Москвы и Лондона находятся в точке, ниже которой может быть только разрыв дипломатических связей. Об этом Келин сказал во вторник 21 июня, выступая в программе «Соловьев Live» на телеканале «Россия 1».

«Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет. Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения», - сказал Андрей Келин.

При этом Келин отметил, что власти Великобритании предпочитают сохранение связей по линии посольств, подчеркнув, что это необходимо обеим сторонам.

Напомним, о возможности разрыва дипломатических отношений между Москвой и Лондоном посол РФ в Великобритании заявлял еще в марте 2022 года, пояснив, что разрыв возможен в качестве ответной меры, если Лондон закроет российское посольство.

Ранее МИД России сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью посольства в Лондоне: в резиденции посла отключили «тревожную кнопку».