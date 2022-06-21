В Ростовской области потерпел крушение Су-25, летчик погиб

В Ростовской области при крушении выполнявшего учебный полет военного самолета погиб летчик. Фото предоставлено очевидцем.

В Ростовской области разбился самолет Су-25. Об этом сообщила во вторник 21 июня пресс-служба Южного военного округа.

Сообщается, что катастрофа произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Погиб пилот Су-25, на земле жертв и разрушений не было.

«Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Предварительная версия причины трагедии – техническая неисправность самолета.

Комиссия ВКС России работает на месте происшествия, специалисты устанавливают полную картину и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в феврале в Воронежской области разбился военный самолет Ан-26, погиб экипаж.

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