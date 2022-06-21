Песков заявил, что Путин не примет участия в переговорах с Турцией по «зерновому коридору»

Путин не намерен принимать участие в переговорах с Турцией по "зерновому коридору", они пройдут по линии Минобороны.
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Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в переговорах с турецкой делегацией по обеспечению безопасного коридора для вывоза украинского зерна, которые пройдут в Москве. Об этом заявил во вторник 21 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля уточнил, что переговоры по «зерновому коридору» идут по линии российского Министерства обороны.
«Нет. Это по линии Минобороны», - цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что Россия и Турция намерены обеспечить выход судов с зерном из порта Одессы.
В то же время министр обороны Турции рассказал о переговорах с Москвой и Киевом по вывозу зерна из Украины. Стороны обсуждают, кто будет разминировать украинские порты и создавать безопасный коридор для судов.
Также сообщалось, что переговоры по «зерновому коридору» между Россией, Украиной, Турцией и ООН пройдут на следующей неделе в Стамбуле.