Песков заявил, что Путин не примет участия в переговорах с Турцией по «зерновому коридору»

Путин не намерен принимать участие в переговорах с Турцией по "зерновому коридору", они пройдут по линии Минобороны. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в переговорах с турецкой делегацией по обеспечению безопасного коридора для вывоза украинского зерна, которые пройдут в Москве. Об этом заявил во вторник 21 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что переговоры по «зерновому коридору» идут по линии российского Министерства обороны.

«Нет. Это по линии Минобороны», - цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция намерены обеспечить выход судов с зерном из порта Одессы.

В то же время министр обороны Турции рассказал о переговорах с Москвой и Киевом по вывозу зерна из Украины. Стороны обсуждают, кто будет разминировать украинские порты и создавать безопасный коридор для судов.

Также сообщалось, что переговоры по «зерновому коридору» между Россией, Украиной, Турцией и ООН пройдут на следующей неделе в Стамбуле.