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В мире21 июня 2022 18:19

Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам голосовать за продажу компании Илону Маску

Акционерам рекомендовали согласиться с предлагаемой компенсацией
Мария ПАВЛОВА
Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам проголосовать за завершение сделки с Маском.

Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам проголосовать за завершение сделки с Маском.

Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск, скорее всего, окончательно купит Twitter. Совет директоров этой компании во вторник 21 июня единогласно рекомендовал акционерам утвердить ее продажу Маску и согласиться с предлагаемой компенсацией.

«Совет директоров Twitter после анализа различных факторов... единогласно определил, что соглашение о покупке целесообразно и отвечает интересам компании и ее акционеров, а также принимает и одобряет соглашение о покупке и связанные с ним транзакции», - цитирует заявление Совета директоров РИА Новости.

Напомним, после того, как в апреле Илон Маск сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, стоимость акций соцсети взлетела почти на четверть.

Позднее появилась информация о намерении миллиардера купить Twitter. Сообщалось, что покупка социальной сети обойдется Илону Маску примерно в 44 миллиарда долларов.

В то же время Илон Маск потерял $17 млрд на фоне сообщений о сокращениях в Tesla, но все еще остается самым богатым человеком на планете.