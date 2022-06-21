Российское правительство утвердило гранты для детских лагарей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Сообщается, что гранты могут получить как организации, осуществляющие отдых и оздоровление детей, так и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.

Детские лагеря получат гранты на создание универсальной безбарьерной среды для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями.

«Господдержка позволит адаптировать уличное пространство и помещения, в том числе: сделать ровный асфальт, демонтировать бортики, нанести тактильную разметку, расширить дверные проемы, установить пандусы и подъемники, оборудовать спортивные залы и площадки», - сказано в сообщении пресс-службы.

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