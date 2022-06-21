ЕС намерен предоставить Киеву статус кандидата на вступление на саммите 23-24 июня

Боррель заявил, Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС. Фото: REUTERS

Евросоюз намерен предоставить Украине статус кандидата на вступление на саммите, который пройдет 23-24 июня. Об этом заявил во вторник 21 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам Борреля, он проинформировал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу о результатах встречи глав МИД ЕС, которая состоялась 20 июня. Боррель пообещал Кулебе поддержку от Евросоюза для Украины «так долго, как это потребуется».

«Надеемся на историческое решение по статусу кандидата для Украины позднее на этой неделе», - цитирует ТАСС пост Борреля в Twitter.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление Украины в ЕС в феврале 2022.

Эксперты назвали пять главных причин, почему Украине не светит членство в ЕС, в их числе коррупция, бедность и проблемы с демократией.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин считает, что Украина не достойна статуса кандидата в ЕС из-за высокого уровня коррупции и преступности в стране.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже де-факто стала частью ЕС.