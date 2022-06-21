Минцифры проверит на обоснованность увеличение тарифов Tele2. Фото: REUTERS

Оператор связи Tele2 должен обосновать резкое увеличение цен на некоторые тарифы. Об этом заявили в российском Минцифры во вторник 21 июня.

«Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минцифры уточнили, что оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню, если окажется, что они были увеличены необоснованно. Если же окажется, что уровень изменения тарифов не соответствует росту индекса потребительских цен, в отношении Tele2 будет проведено антимонопольное расследование, которым займется ФАС, уточнили в Минцифры.

Поводом для проверки послужило то, что некоторые абоненты этого оператора получили уведомления об увеличении стоимости тарифов более чем в полтора раза. Речь идет о безлимитных тарифах, уточнили в Минцифры.

Как сообщили kp.ru в Tele2, компания предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов и использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах, которые дают больше возможностей.

"Анализ профиля потребления услуг мобильного интернета у абонентов показал, что большинству абонентов безлимитов нужен вполне конкретный объем трафика, а открытая линейка тарифов Tele2 позволяет удовлетворить потребности клиентов в разных объемах мобильного интернета. Абоненты линейки «Безлимит» могут выбрать новый пакетный тариф с учетом своих предпочтений и воспользоваться персональными предложениями. Клиенты, которые предпочтут остаться на безлимитах, могут сохранить текущую цену на период единовременной оплаты за шесть месяцев вперед либо продолжить пользоваться тарифом с новой ценой", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что российские операторы связи начали взимать плату за sim-карты из-за увеличения затрат на предоставление услуг связи и нового ценообразования производства самих sim-карт.

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