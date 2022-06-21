Глава МИД России Лавров посетит Иран 22 июня 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит 22 июня поездку в Иран. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Завтра С. Лавров посетит с визитом Иран", - написал он в социальных сетях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что Москва будет добиваться в международных дискуссиях осуждения антироссийских санкционных мер, введенных западными странами, и в контактах с партнерами будет выстраивать практические шаги, позволяющие обойти ограничена.

Также глава МИД Ирана в ходе встречи высказался против односторонних санкций в отношении России. Также он отметил, что был проинформирован о «позитивных шагах» в переговорах российской и украинской делегаций.