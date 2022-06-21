Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 июня 2022 20:15

Глава МИД России Лавров посетит Иран 22 июня 2022 года

Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Глава МИД России Лавров посетит Иран 22 июня 2022 года

Глава МИД России Лавров посетит Иран 22 июня 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит 22 июня поездку в Иран. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Завтра С. Лавров посетит с визитом Иран", - написал он в социальных сетях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что Москва будет добиваться в международных дискуссиях осуждения антироссийских санкционных мер, введенных западными странами, и в контактах с партнерами будет выстраивать практические шаги, позволяющие обойти ограничена.

Также глава МИД Ирана в ходе встречи высказался против односторонних санкций в отношении России. Также он отметил, что был проинформирован о «позитивных шагах» в переговорах российской и украинской делегаций.