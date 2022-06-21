Глава Калининградской области оценил влияние санкций Литвы на туризм Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил уверенность в том, что санкции Литвы не навредят туризму в регионе.

Нет. У нас солнышко светит, туристы гуляют по городу, всех ждем, милости просим. У нас все замечательно, мы живем в обычном режиме. На туристах эта ситуация вообще никак не скажется, - сказал он в беседе с "Комсомольской правдой", отвечая на вопрос отразятся ли санкции Литвы на туризм в регионе.

Напомним, Калининградская область оказалась в блокаде из-за санкций Литвы, которая запретила транзит части грузов из Калининграда в Россию и обратно. Это решение коснулось стройматериалов, металлов, цемента, нефти, нефтепродуктов, элитного алкоголя, икры и других товаров.

Теперь эти и другие грузы власти региона будут перенаправлять не по литовским ж/д, а через порты Петербурга. "КП-Петербург" узнала подробности лично у губернатора Антона Алиханова.

Кстати, город Калининград, бывший Кенигсберг, — самый западный областной центр России. Население — около 500 тысяч человек. Регион считается одним из красивейших в стране. Исторический центр окружают огромные ворота, а Янтарную комнату приезжают посмотреть не только российские туристы, но и иностранцы. Отдых в Калининграде в 2022 году туристы часто совмещают с путешествием по его окрестностям.