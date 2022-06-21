Власти Калининградской области рассказали, как обойдут транспортные санкции Литвы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что региону потребуется до семи паромов для провоза подпавших под санкции Литвы товаров.

"Первое дополнительное судно «Холмогоры» выйдет в пятницу. Это судно «Северного морского пароходства». Эта компания готова поставить еще несколько судов на линию - в зависимости от наших потребностей. Мы сейчас с ними работаем, изучаем, сколько нам надо, потому что мы часть товаров, часть грузов, которые не подвергнуты санкциям, будем переориентировать с морской паромной переправы на обычные ж/д-пути", - рассказал он в беседе с "Комсомольской правдой", отметив, что таким образом власти будут освобождать уже на действующих паромах мощности для провоза санкционных грузов.

По словам губернатора, в течении следующих нескольких недель Россия будет выводить новые судна.

"Тем не менее, новое судно уже выходит из порта Бронка – из Петербурга к нам в Калининград. А в течение следующих нескольких недель мы будем выводить новые суда. Максимально, что мы считали, возможно, потребуется семь судов. Но думаю, что в реальности цифра будет меньше, в силу того, что часть товаров санкционных уже возятся паромами, а часть несанкционных освободит место. Максимально нам нужно семь судов, но, возможно, по факту понадобится три или четыре", - резюмировал Алиханов.

Напомним, Калининградская область оказалась в блокаде из-за санкций Литвы, которая запретила транзит части грузов из Калининграда в Россию и обратно. "КП-Петербург" узнала подробности лично у губернатора Антона Алиханова.