Губернатор Калининградской области Антон Алиханов: Литва пострадает как от своих же санкций, так и от ответа России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва пострадает как от своих же санкций, так и от ответа России. По его словам, эти санкции уже ударили по республике.

"Плата за железнодорожный транзит для Литвы, вообще экономика ж/д-дорог Литвы - один из краеугольных камней их бюджета, поэтому для них это тоже такой самострел. Не говоря уже про потенциальные ответные шаги РФ в отношении транспортного сектора Литвы. Поэтому, я уверен, что они не рады тому, что происходит", - сказал он в беседе с "Комсомольской правдой".

Отвечая на вопрос, какую сумму потеряют литовские власти, Алиханов ответил ,что речь может идти о 300 миллионов евро. По его словам, эти деньги и будут дополнительным источником для выравнивания тарифа на паромы.

"Я сейчас не буду называть, боюсь соврать. Но вчера я говорил про маркировку алкоголя, если, например, сказать, что мы отказываемся принимать алкоголь, который они там маркируют. И мы разрешаем маркировать его только на нашей территории в рамках эксперимента, который проводится по поручению президента. Наши оценки были такие, что это порядка 300 миллионов евро оборота, который мы можем забрать у них и перевести в РФ", - отметил губернатор Калининградской области.

Напомним, Калининградская область оказалась в блокаде из-за санкций Литвы, которая запретила транзит части грузов из Калининграда в Россию и обратно. "КП-Петербург" узнала подробности лично у губернатора Антона Алиханова.