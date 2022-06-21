Песков заявил, что сообщения о массовой мобилизации в России являются фейком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейками опубликованную в британских СМИ информацию о якобы готовящейся массовой мобилизации в РФ.

"Да. Это чистые фейки", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к появившейся информации и является ли это очередными фейками.

Как писал сайт KP.ru, как и перед 9 мая, западные политики начали распространять слухи, будто президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме планирует объявить в стране мобилизацию. Теперь это прогнозируют чуть ли не перед каждой крупной речью главы страны. Однако сообщения оказались ложными.

- Это лживые информационные вбросы, - так домыслы о мобилизации прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кстати, мобилизация - это не только про массовый призыв в армию. Вся страна начинает жить по-новому. Экономика перестраивается "на условия военного времени", товары и лекарства - по карточкам, с техники на складах стирают пыль и готовят к работе. "Комсомольская правда" отвечала на главные вопросы о том, что такое мобилизация, когда она проводится и что включает.