Байден анонсировал телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джозеф Байден заявил, что планирует поговорить по телефону со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, но время проведения беседы пока не определено.

"Я планирую беседу с председателем КНР, мы пока не определили время", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, планирует ли он поговорить с Си Цзиньпином, его слова приводит ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США есть шанс “совершить фундаментальный поворот в сторону возобновляемой энергии”, что вызвало негативную реакцию у американских консерваторов и обычных пользователей соцсетей.

До этого обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер назвал президентство Джо Байдена самым дилетантским в истории Соединенных Штатов Америки. По мнению Гардинера, во время выступлений американский лидер выглядит все более отрешенным от реальности. Обозреватель допустил упадок США. По его словам, американская общественность мало доверяет Байдену, а тот в ответ совершает нападки на критиков и отказывается брать на себя ответственность за текущее положение страны.