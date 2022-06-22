Байден заявил, что украинский кризис станет состязанием на выносливость между Россией и Западом Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден заявил ,что ситуация вокруг Украины превратится в состязание на выносливость между Россией и Западом.

"Что я действительно думаю, так это то, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания - в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа", - заявил он в беседе с журналистами.

По словам главы Белого дома, США и Европа должны продолжать быть готовы нести издержки, которыми для них сопровождается введение санкций в отношении Москвы.

Раее аналитик и бывший сотрудник МИД Венесуэлы Басем Таджелдин заявил, что антироссийские санкции бумерангом ударили по США и Европе. По словам дипломата, США также пытаются нормализовать отношения с другими странами, пострадавшими от их внешней политики.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.