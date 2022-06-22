В Госдепе США заявили, что Украина ежемесячно теряет $5-6 млрд из-за боевых действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава входящего в структуру Госдепартамента Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявила, что Украина ежемесячно теряет $5-6 млрд из бюджета из-за боевых действий в стране.

"Среднее количество денег, которое это правительство теряет в условиях, когда оно вынуждено вести эту войну, согласно последним подсчетам, составляет, я думаю, где-то между $5 млрд и $6 млрд в месяц. И это невероятная скорость сжигания капитала", - приводит ее слова ТАСС.

По словам Пауэр, в дальнейшем потребуется еще больше прямой бюджетной поддержки.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.