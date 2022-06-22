Путин и Набиуллина выступили против предложения о досрочном раскрытии эскроу-счетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила против предложения вице-премьера Марата Хуснуллина об изменении механизма раскрытия эскроу-счетов. По ее словам, это основа механизма кредитования сейчас для того, чтобы не появлялись обманутые дольщики.

"Граждане должны получать либо квартиру, либо у них есть эти деньги. Сейчас раскрывать эскроу-счета, то есть переводить средства граждан застройщикам нужно уже после получения документа ЗОС (заключение о соответствии) до ввода в эксплуатацию", - приводит ее слова ТАСС.

Позицию Набиуллиной поддержал президент Владимир Путин, отметив, что смысл введения эскроу-счетов в первую очередь заключается в защите интересов граждан и гарантии получения гражданами жилья, которое фактически они проавансировали.

Напомним, эскроу — специальный банковский счет, который используется для того, чтобы снизить риски при оплате услуги. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются или, если использовать профессиональную терминологию, депонируются. Вторая сторона договора получит эти деньги только после того, как выполнит свои обязательства.

Кстати, про эскроу-счета в России широко начали говорить в 2019 году. Тогда же был введен закон, что отныне любая покупка квартиры с договором долевого участия (ДДУ), состоится только по такому принципу. Новая мера возникла неспроста: в стране стало слишком много обманутых дольщиков. Новаторский механизм должен минимизировать риски покупателей. Вместе с экспертами "Комсомольская правда" рассказывала про особенности счетов эскроу в банке.