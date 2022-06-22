В Минсельхозе заявили, что напитки Coca-Cola не войдут в список параллельного импорта Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Минсельхоз России не рассматривает возможность внесения напитков под брендом Coca-Cola в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

По данным Минсельхоза, действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме. При этом отечественные производители поставляют на рынок широкий ассортимент продукции, включая сладкие газированные напитки, соки и другие товары, добавили в Министерстве.

До этого сообщалось о том, что компания Coca-Cola HBC AG находится в процессе сокращения мощностей. Как передавало агентство Reuters, после исчерпания складских запасов напитков компания не будет производить или продавать их в России.

Как писал сайт KP.ru, Государственная дума РФ во вторник, 21 июня, во втором и третьем чтениях приняла закон о легализации параллельного импорта в России. Соответствующий документ был инициирован российским правительством. Соответствующий закон устанавливает, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, которые выражены в товарах и средствах индивидуализации, маркирующие данные товары, не является нарушением. Таким образом, компания, которая ввозит товары из-за рубежа без разрешения правообладателя, освобождается от ответственности.