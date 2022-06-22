Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рад иметь близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Да, он (Путин, — прим.) является надежным союзником Казахстана", - заявил он во время беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума.

Токаев также отметил ,что после выступления на Петербургском международном экономическом форуме лидеры двух стран провели "очень хорошую встречу".

Как ранее отмечал казахстанский лидер, в мире возрастает роль региональных блоков, таких, как Евразийский экономический союз, в который входят Казахстан и Россия, которая, как подчеркнул Токаев, является ключевым стратегическим партнёром его страны, а отношения между двумя странами динамично развиваются. В ответной реплике Владимир Путин назвал отношения России и Казахстана "союзническими, можно сказать, братскими".