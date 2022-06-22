Раскрыт прямой вызов дальнейшему правлению Макрона Фото: REUTERS

Неполучение коалицией действующего президента Франции Эммануэля Макрона абсолютного большинства мест в нацсобрании на парламентских выборах является серьезным вызовом для него. Об этом заявил политолог Сергей Станкевич.

По мнению эксперта, уже сейчас наблюдается удивительный результат.

- Мы можем наблюдать удивительный результат и прямой вызов дальнейшему правлению Макрона. Это не абсолютно новый феномен, это сосуществование президента от одной партии и парламента, где превалируют другие силы, - объяснил политолог. Об этом сообщает телеканал "360".

Станкевич также добавил, что Макрону сейчас нужно сформировать новое большинство для продолжения собственного курса и пересмотреть свою стратегию.

Ранее "Известия" писали, что главная интрига нынешних выборов в Национальное собрание Франции разрешилась: абсолютное большинство мест сторонники президента Эммануэля Макрона не получили. Теперь придется формировать коалицию с другими партиями и согласовывать политический курс с оппонентами, рассказали изданию опрошенные на тему будущего Франции после выборов эксперты.