Власти Херсона заявили, что сдавшиеся военные ВСУ хотят получить паспорта РФ как гарантию безопасности Фото: REUTERS

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что сдавшиеся военные ВСУ хотят получить паспорта РФ как гарантию безопасности .

"Еще раз подчеркнем тот факт, что пленные не готовы сегодня возвращаться на Украину, в которой всеобщий страх, <…> ненависть и зло, который доминирует в этом обществе. Это состояние души русского человека - получить не просто российский паспорт, а получить безопасность - нормальное человеческое отношение к человеку, даже военнопленному", - пояснил он в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.