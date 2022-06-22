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Политика21 июня 2022 23:26

Власти Херсона заявили, что сдавшиеся военные ВСУ хотят получить паспорта РФ как гарантию безопасности

Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Власти Херсона заявили, что сдавшиеся военные ВСУ хотят получить паспорта РФ как гарантию безопасности

Власти Херсона заявили, что сдавшиеся военные ВСУ хотят получить паспорта РФ как гарантию безопасности

Фото: REUTERS

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что сдавшиеся военные ВСУ хотят получить паспорта РФ как гарантию безопасности .

"Еще раз подчеркнем тот факт, что пленные не готовы сегодня возвращаться на Украину, в которой всеобщий страх, <…> ненависть и зло, который доминирует в этом обществе. Это состояние души русского человека - получить не просто российский паспорт, а получить безопасность - нормальное человеческое отношение к человеку, даже военнопленному", - пояснил он в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.