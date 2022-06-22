Аналитик Демидов предрек распаковку угольных шахт в Польше Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что Польша, обладающая крупнейшими угольными запасами в Европе, будет их распаковывать, за что получит немалую долю бенефитов.

По словам эксперты, для возвращения к угольной энергетике Германии нужно будет инвестировать средства для восстановление шахт, которые были закрыты последние 20 лет для перехода на "зеленую энергетику". Об этом пишет Lenta.ru.

В результате это приведет к тому, что "зеленая повестка" будет откладываться на неопределенный срок, отметил Демидов.

Ранее ОТР сообщал, что власти Чили - тоже не самой богатой страны - переходят на так называемую зелёную энергию. Первым на экологическое топливо переведут аэропорт в Сантьяго. Вся спецтехника и машины техперсонала будут ездить на водороде, который не загрязняет окружающую среду.