Россиян предупредили о штрафах за ромашки и одуванчики на дачных участках Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин напомнил россиянам, что наличие сорняков на дачном участке может грозить штрафом в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

"В том случае, если вы являетесь владельцем земли сельхозназначения, вам могут выписать штраф за нецелевое использование участка, но только в том случае, если будет доказано, что вы выращивали сорные травы намеренно, а площадь покрытия сорняками составляет более 20-25 процентов от общей площади участка", - пояснил он в беседе с "Праймом".

Специалист отметил ,что эта мера предписана частью четыре статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях.

Дачники выращивают на своих участках множество растений. А еще там завсегдатаи – сорняки. И мало кто задумывается, что они могут стать причиной серьезных проблем. Кроме того, чуть ли не каждый год в начале дачного сезона в интернете появляются пугающие сообщения о том, что за петрушку в огороде садоводам грозят штрафы, а то и уголовная ответственность.

"Комсомольская правда" разбиралась, что запрещено выращивать на загородных сотках и чем это может грозить.