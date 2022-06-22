Врач рассказал о неожиданной угрозе сидячей работы для здоровья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, магистр общественного здравоохранения и член Европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито предупредил россиян о рисках работы в офисе.

По словам специалиста, сидячий образ жизни может способствовать образованию камней в организме. Об этом сообщает "Пятый канал".

Также доктор добавил, что если ранее в организме врачи уже находили камни, то человек ни в коем случае не должен забывать, где именно развился недуг, ведь процесс их образования очень различен в каждом органе.

- На самом деле камней большое количество, они разнообразны ... Может быть застой желчи в желчном пузыре, когда человек питается не регулярно...в результате формируется камень, потому что желчь все сгущается, - объяснил Жито.

Что же касается камней в почках, то обычно они появляются у людей в случае застоя мочи или при сужении мочевого пузыря.

- Если мы говорим про поджелудочную железу, то камни там в основном кальцинаты. Они откладываются в результате воспаления, например при панкриатитах. Камни могут образовываться и в селезенке. Кальцинаты как правило при воспалении после ударов, иногда камни могут формироваться при малоподвижном образе жизни, - уточнил терапевт.

Ранее сайт kp.ru писал, что нефролитиаз, или мочекаменная болезнь, – хроническое состояние, при котором в почках образуются конкременты или, как их называют, камни. Чаще болезнь поражает мужчин, причём активного возраста: около 40 - 50 лет. Женщины болеют в три раза реже.