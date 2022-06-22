Глава МИД Италии выйдет из правящей партии из-за разногласий по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из правящего "Движения пяти звезд" из-за серьезных разногласий по ситуации на Украине.

"Никогда не предполагал, что мне придется его сделать. Сегодня я и многие другие коллеги покидаем "Движение пяти звезд", которое с завтрашнего дня более не будет самой крупной политической силой в парламенте", - цитирует его слова РИА Новости.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства назвал свой выбор болезненным.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.