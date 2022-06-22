Больше половины россиян назвали ручной труд и хобби эффективными средствами для снятия стресса Фото: Иван ВИСЛОВ

Эксперты компании "ВсеИнструменты.ру" провели исследование и выяснили, как россияне пытаются бороться с нервным напряжением.

Оказалось, что 54% респондентов назвали ручной труд и хобби эффективным средством снятия стресса. Об этом пишет Lenta.ru.

В частности, особой популярностью у населения пользуются вязание, вышивание, гончарное дело и живопись.

К слову, что касается трат на подобные занятия, то 40% опрошенных признались, что готовы тратить на любимый ручной труд ежемесячно не более пяти тысяч рублей, каждый пятый тратит от 10 до 20 тысяч рублей. Еще 12 % респондентов рассказали, что их сумма на хобби достигает 20-30 тысяч рублей, у 5% - 30-40 тысяч рублей. Остальные 18% россиян и вовсе не тратятся на хобби.

Ранее "Известия" писали, что взаимодействие с собакой может помочь человеку избавиться от стресса. При этом животное способно играть роль психотерапевта, рассказала директор Антикризисного психологического центра психоаналитик Ирина Смолярчук. Кроме того, по ее словам, взаимодействие с животными влияет на выработку гормонов счастья: серотонина и дофамина.