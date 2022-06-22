Американский наемник рассказал о бойцах британского спецназа SAS, воюющих на стороне ВСУ Фото: REUTERS

Спецназ Особой воздушной службы Великобритании (SAS) участвует в боях на Украине на стороне ВСУ, рассказал американский наемник. Переписку с ним опубликовал в социальных сетях журналист Сет Харп.

"(ВСУ. — прим.) постоянно стреляют по своим. Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как экипаж никто не предупредил", - написал наемник.

Существование секретного подразделения совершенно случайно подтвердилось в начале этого лета, когда из-за неумелого руководства армии в сеть попали личные данные более чем 70 бойцов спецназа, сообщало The sun. Подробнее о том, как самый "секретный" отряд спецназа в мире готовил вторжение в Ирак и мог подстроить гибель принцессы Дианы читайте в материале сайта KP.ru

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.