Эксперт Вязовский считает, что введение санкций на российское золото не угрожает стране Фото: Мария ЛЕНЦ

Вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский считает, что новые санкционные ограничения ЕС для России, которые могут коснуться золота, вряд ли несут в себе прямую угрозу для РФ.

- На самом деле санкции против российского золота были введены еще в марте. Это произошло в момент, когда Лондонская ассоциация рынка драгметаллов отменила всем российским слиткам сертификацию - их (слитки) уже три месяца нельзя поставлять ни в одну европейскую страну, США, Канаду, Австралию, заявил аналитик в беседе с изданием Ридус.

Вязовский также считает, что "вода найдет дырочку".

- Так и российское золото нашло выход. Теперь поставки идут через Дубай и это новость - через Швейцарию. Обе страны, как выяснилось, не присоединились к санкциям старым и возможно, не присоединятся к новым. Так что пока беспокоится не о чем, отечественный желтый металл, как и нефть с газом, пока очень необходим мировым финансовым рынкам, - рассказал аналитик.

Накануне сообщалось, что лидеры стран ЕС намерены включить в новый пакет санкций в отношении России золото. Об этом сказано в проекте документа, который ЕС должен рассмотреть на саммите 23-24 июня 2022. По информации Reuters, Евросоюз планирует продолжить оказывать сильное давление на РФ.