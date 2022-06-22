Advance: Литва может попытаться перекрыть поставки газа в Калининградскую область Фото: Архив "КП"

Хорватский журналист Антун Роша выразил мнение, что Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион.

"Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены", - написал он в своей статье для Advance.

Автор публикации считает, что Литва хочет преподнести происходящее как исполнение санкций ЕС, однако в глазах Москвы это выглядит антироссийским шагом.

Как писал сайт KP.ru, МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене, ей был заявлен решительный протест в связи с запретом Вильнюса на железнодорожный транзит некоторых грузов через территорию республики в Калининградскую область.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва пострадает как от своих же санкций, так и от ответа России. По его словам, эти санкции уже ударили по республике. Отвечая на вопрос, какую сумму потеряют литовские власти, он ответил ,что речь может идти о 300 миллионов евро. По его словам, эти деньги и будут дополнительным источником для выравнивания тарифа на паромы.