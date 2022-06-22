Хакер RaHDIt заявил, что ВСУ причастны к организации беспорядков в Казахстане Фото: REUTERS

Хакер из группы RaHDIt заявил, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года.

"До 24 февраля все эти центры успешно работали. 83-й центр засветился и был причастен к организации протестов в Казахстане. Насколько успешно или неуспешно — это уже другой вопрос. Но то, что они приложили к этому руку, есть подтверждения", - сказал хакер на условиях анонимности в беседе с РИА Новости.

По его словам, всего на Украине были созданы четыре подобных центра.

Ранее сообщалось, что кибератака российской хакерской группировки RaHDIt на сутки лишила украинские власти закрытой связи в марте 2022 года. По его словам, это стало серьезным ударом по госорганам Украины, так как они на этот период лишились закрытых каналов связи. Хакер уточнил, что RaHDIt планирует и дальше осуществлять "подобные вещи".

Как ранее писал сайт kp.ru, российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ). Согласно представленным сведениям, среди сотрудников СБУ есть люди нетрадиционной сексуальной ориентации, судимые за потребление и приобретение наркотиков, свингеры и любители азартных игр.