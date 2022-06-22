Антонов: посольство РФ не получало обращений по поводу наемников из США Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство в американской столице не получало обращений по поводу двух наемников из США, захваченных на Украине.

"В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американские наемники, участвовавшие в обстрелах российских военных, не являются военнослужащими ВСУ и допустил, что в отношении взятых в плен российскими войсками наемников из Соединенных Штатов могут применить смертную казнь.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен двух экс-военнослужащих армии США в ходе боя под Харьковом. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, который служил в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн.

Что ждет иностранных наемников на Украине, кто они такие и почему некоторые западные страны уже призывают солдат, которые в частном порядке решили ехать на Украину, вернуться обратно, читайте здесь на kp.ru.